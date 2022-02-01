Газпромбанк повысил ставки по вкладам в рублях до 10% годовых

Газпромбанк повышает доходность по вкладам «Копить» и «Управлять» в рублях.

Базовые ставки по вкладу «Копить» увеличены на 0,1-0,7 п.п. на все сроки за исключением трехлетних депозитов. Максимальный доход 10% годовых по вкладу «Копить» можно получить, если оформить вклад в интернет-банке или мобильном приложении Газпромбанка на 1095 дней на сумму от 1,5 млн. рублей, подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей*. Чтобы получить 9,5% годовых с учетом капитализации на тех же условиях нужно тратить по карте от 15 тыс. рублей. Ставки указаны с учетом капитализации процентов. Максимальная ставка по вкладу «Копить» без вознаграждения составляет 9,01% годовых при размещении от 1,5 млн рублей на 1095 дней через интернет-банк или приложение Газпромбанка.

По вкладу «Управлять» с возможностью пополнения и частичного снятия средств базовые ставки повышены на 1,2-1,3 п.п. на сроки 3 и 6 месяцев. Максимальная ставка по «Управлять» с капитализацией процентов составляет 7,9% годовых при размещении 1,5 млн рублей на 3 месяца через интернет-банк или приложение Банка. При этом вклад можно открыть на срок 91, 181 или 367 дней. Процентная ставка устанавливается исходя из суммы неснижаемого остатка, который клиент выбирает при заключении договора.

Доходность вкладов зависит от суммы, срока размещения, капитализации процентов и способа оформления вклада (в отделениях, через интернет-банк Газпромбанка или приложение Газпромбанка).

Газпромбанк также предлагает дополнительные надбавки по вкладам от 0,1 до 0,3 п.п. ряду вкладчиков – клиентам сегмента премиум, клиентам, получающим пенсию из Пенсионного фонда РФ на карту Банка и вкладчикам старшего возраста (женщины – от 55, мужчины – от 60 лет). Так, премиальные клиенты могут получить 10,3% годовых по вкладу «Копить» с капитализацией, разместив 1,5 млн рублей на 1095 дней через Интернет-банк или мобильное приложение банка и соблюдая ряд условий, предусмотренных программой лояльности «Процент+», в частности ежемесячные покупки по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей.

Оформить вклады «Копить» и «Управлять» можно в мобильном приложении, в Интернет-банке или в отделениях Банка. Узнать подробную информацию о вкладах можно на сайте.

*Имеется ряд ограничений и дополнительных условий: с полными условиями программы лояльности «Процент+» можно ознакомиться на сайте.