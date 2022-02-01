Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных по итогам 2021 года

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 рейтинга самых активных банковских пресс-служб по итогам 2021 года и заняла в нём 13 строчку. Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru.

Подводя итоги минувшего года, сервис Brobank оценил частоту создания кредитными организациями информационных поводов. Начиная от публикаций о достижениях, заканчивая информированием клиентов о смене тарифов. Итоговый рейтинг насчитывает 30 банков.



Рейтинг опирается на индекс активности, который является производной частоты появления публикаций на сайте той или иной кредитной организации. Во внимание принято 103 банка, отобранных по величине активов.



Средняя частота добавления публикаций кредитными организациями на свои сайты в оцениваемом периоде составила 0,493 новости. То есть чуть меньше, чем один инфоповод за двое суток.



Положительная динамка рассматриваемого показателя находится на уровне 5,2%. Фактическое увеличение – 0,024 балла. По итогу 2020 года активность находилась на уровне 0,469 баллов. Причем в сопоставляемом периоде инфоповодов было достаточно много. Например, постоянное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, что провоцировало изменение тарифов и предоставление мнений с прогнозами.



*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-5 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Деловой Мир» и тройку лидеров подгруппы «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.