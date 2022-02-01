Реалист банк повысил ставки по депозитам для юридических лиц до 9,2% годовых

С 31.01.2022 г. действующие ставки привлечения на срочный депозит без права пополнения и частичного снятия составят от 8,05 до 9,20 % годовых в зависимости от суммы и срока вложения от 2-х до 366 и выше календарных дней в российских рублях.

Действующие ставки на срочный депозит с правом пополнения и частичного снятия средств составят от 7,5% до 8,0%; ставки на срочный депозит с правом пополнения, без снятия средств с правом пополнения и частичного снятия средств от 7,85% до 8,5 % годовых в российских рублях от 2-х до 366 и выше календарных дней. Размер процентной ставки также зависит от суммы депозита. Ставки привлечения в депозиты в форме «овернайт» от суммы в 100 000,00 рублей – до 7,1% годовых. Действующие ставки привлечения на неснижаемый остаток на расчетном счете – 7,65% годовых от 30 млн. росс. рублей на срок от 181 до 365 дней.