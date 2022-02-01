Хлебокомбинат закрыли в Усть-Илимске

Предприятие приносило убытки со времен СССР. Об этом узнало издание Усть-Илимск 24.

«Завод рассчитывали на 360 тыс. человек и, соответственно, на выработку 65 тонн хлеба в сутки. Сейчас эти площади стали лишними, а их надо содержать», – пояснил изданию заместитель мэра по экономическому развитию Эдуард Симонов.

Работу предприятия отягощали большие долги: более 7 млн рублей должно работникам руководство. Имеется у завода долг и перед налоговой. Предприятие находилось в тяжелом финансовом положении и Леонид Мамонтов обратился к мэру с просьбой закрыть хлебокомбинат.

«Уважаемая Анна Игоревна, довожу до вашего сведения, что компания «Усть-ИлимскХлеб» прекращает свою деятельность в роли производителя хлебобулочных и кондитерских изделий с 28 января 2022 года <…> в стране никому не нужен настоящий производитель. Поэтому мы уходим», – сообщил он в письме.