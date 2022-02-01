Увольняться из-за конфликтов с коллегами приходилось 27% россиян

Сервис Работа.ру провели исследование (есть у SA.RU) и выяснил, устраивают ли жителей России их общение с коллегами. В исследовании приняли участие более 7000 пользователей из всех регионов России.

29% опрошенных жителей России рассказали, что полностью довольны атмосферой в коллективе и общением с коллегами. 46% респондентов отметили, что в целом их в общении на работе всё устраивает, но не всегда. Каждый пятый участник исследования (20%) иногда сталкивается с конфликтными ситуациями в рабочих вопросах, а 5% респондентов отметили, что совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе.

Больше всего недовольства у респондентов вызывают сплетни на работе – это отметили 58% опрошенных. 41% участников исследования пожаловались на то, что сталкивались с доносами начальству со стороны коллег, а 35% сталкивались с конфликтными ситуациями из-за низкой работоспособности товарищей по работе.

30% респондентов недовольны коллегами из-за низкой квалификации других сотрудников. Еще 19% опрошенных отмечают высокую конкуренцию с коллегами, а 11% участников исследования недовольны агрессией со стороны товарищей.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что негатив у них вызывают личные качества конкретных сотрудников компании.

2% опрошенных рассказали, что их уволили из компании по причине конфликтов с коллективом. 27% участников исследования указали, что сами приняли решение об увольнении из-за плохих отношений с коллегами. 71% опрошенных с такими случаями не сталкивались.