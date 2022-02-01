Солид Банк предложил вклад "Солидный" с доходностью до 8,5% годовых

Росийско-японский Солид Банк переименовал сезонный вклад “Осенний” в “Зимний”, включил его в постоянную линейку и повысил ставку до 8,5% годовых.

Вклад «Солидный» – это пополняемый вклад с повышенной ставкой: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход, сумма дополнительных взносов при этом не ограничена. Помимо смены названия клиенты Солид Банка получат увеличенную ставку до 8,5% годовых.



Вклад «Солидный» привлекателен ещё и тем, что он относится к классическим «чистым» вкладам, то есть для получения максимальной ставки по вкладу не требуется никаких дополнительных действий.

Условия вклада «Солидный»:

Сумма: от 50 000 руб.,

Срок: 367 дней,

Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 8,5% годовых, с 182-ого по 367-ой день – 8,00 % годовых,

Ежемесячное начисление и выплата процентов,

Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,

Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (8%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,

Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Оставить заявку на вклад можно на сайте банка по ссылке

Вклад «Солидный» доступен к оформлению во всех офисах Солид Банка: 8 800 775 56 06