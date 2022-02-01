89 млн рублей направят на работу с бездомными животными в Иркутской области

В 2021 году в регионе отловили 7 291 животное. Об этом было заявлено на совещании правительства области.

В прошлом году из областного бюджета на ОСВВ направили 62, 8 млн рублей. Сегодня сумму увеличили до 89,3 млн рублей.

При работе с животными без владельцев действует принцип ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). Отловленных животных карантинируют, они проходят вакцинацию против бешенства, стерилизацию, маркирование чипами и бирками, часть пристраивается новым владельцам.

По словам руководителя ведомства, муниципальные образования заключили 12 контрактов на оказание соответствующих услуг. 30 муниципалитетов подали заявки на проведение аукциона и оформляют документацию.