Наличие лекарств в аптеках Иркутска будет контролировать администрация

Новая волна коронавируса увеличила спрос основные препараты, рассказали SIA.RU в мэрии.

В городской аптечной сети имеются в наличии 18 наименований антиковидных препаратов. Врачи подчеркивают – принимать их необходимо строго по назначению доктора, самолечение недопустимо.

«Самое главное, если заболели, и подозреваете у себя коронавирус – не паниковать! Схема лечения для всех штаммов Covid-19 остаётся одинаковая», – отметила главный врач городской клинической больницы №8 Жанна Есева.

Также в «Иркутской Аптеке» можно по назначению врача получить лекарства бесплатно.

С 24 по 31 января муниципальные аптеки Иркутска бесплатно обеспечили лекарствами 3443 человека по 5770 рецептам – это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодня в муниципальных аптеках города минимально необходимый запас есть. Ситуация находится на контроле специалистов администрации Иркутска – ежедневно они проводят мониторинг наличия необходимых лекарств.