Иркутская область вошла в топ-10 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества.

Оценка формировалась на основе трех ключевых критериев:

зарплата в регионе;

прибыль предприятий;

налоговые отчисления.

По всем показателям в Иркутской области наблюдается позитивная динамика.

Так, среднемесячная заработная плата работников Приангарья по итогам 11 месяцев 2021 года выросла на 9,1% до 53,1 тыс. рублей, что выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (46,9 тыс. руб., рост 8,9%).

Прибыль предприятий региона за январь-октябрь 2021 года составила 292 млрд рублей, увеличившись на 60 млрд рублей или 26% относительно аналогичного периода 2020 года.

По итогам 2021 года в федеральный бюджет с территории Иркутской области мобилизовано 105,3 млрд рублей налоговых отчислений в виде НДС, что превышает на 28% (22,8 млрд рублей) уровень прошлого года.

«Географическое положение Иркутской области, крупнейшие запасы полезных ископаемых, низкая стоимость электроэнергии – все это уже само по себе дает нам большие преимущества в гонке за лидерство в рейтинге экономического потенциала регионов», – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.