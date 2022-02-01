В Иркутскую область поступила партия лекарств для лечения COVID-19

На Иркутскую областную оптово-снабженческую аптечную базу поставлено 17000 упаковок гриппферона и 11360 упаковок арбидола предназначенных для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Данные препараты входят в схему лечения ковида пациентов на амбулаторном этапе согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора региона сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения области Анна Данилова.

В течение дня лекарственные препараты будут отгружены в медицинские организации г. Иркутска, г. Ангарска и г. Шелехов. Отгрузка в остальные муниципальные образования будет осуществлена до 8 февраля.

– В ковидных госпиталях пациенты полностью обеспечены необходимыми препаратами. На прошлой неделе мы получили средства на закупку препаратов. Лекарства уже начали развозить в аптеки. Хотел бы еще раз обратить внимание, что лекарства должны получать не сами ковидные больные, а их родственники или волонтеры, – сказал глава региона Игорь Кобзев.