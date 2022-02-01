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Кобзев обеспокоен ситуацией с ковидом в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзе обеспокоен ситуацией, которая складывается с ковидом в регионе. Сегодня установлен абсолютный рекорд за два года пандемии – 1 117 инфицированных за день.

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– За последние сутки — больше тысячи новых случаев. Да, заболеваемость перешагнула этот рубеж. Провел сегодня заседание оперативного штаба. Нужно скорректировать работу всех служб и ведомств, учитывая обстоятельства, – сообщил глава региона в Instagram.

По слова Игоря Кобзева, много жалоб на работу поликлиник, «горячих линий», люди стоят в очередях на морозе. По его мнению, многие очереди скапливаются от недостатка информации.

– Немало жалоб и на работу «горячих линий», в том числе «122». Да, я понимаю, количество звонков зашкаливает. Нагрузки запредельные. Надо искать выход. Нельзя допустить, чтобы человек в конечном итоге не дозвонился или не получил ответ на свой вопрос, – подчеркнул губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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