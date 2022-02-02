«Сначала от предложения я испытал шок». Москвичи о причинах переезда в Иркутск

Инициативу Сергея Шойгу построить в Сибири города-миллионники многие эксперты восприняли на ура. Подтверждая знаменитые слова Ломоносова о том, что «могущество Росси будет прирастать Сибирью», они стали оживленно спорить – кто и зачем сейчас поедет жить в новые города Сибири... Впрочем, пока одни спорят – другие едут. Переезд в Иркутск – уже сложившийся тренд, который активно поддерживает компания En+ Group.

Сотрудники компании в интервью журналу «Эксперт» рассказали, что в реальности возможности, которые предоставляются в Сибири, оказались гораздо шире, чем это видится из столичных городов.

Так, Денис Смеркалов, руководитель проектов, решился на переезд из Москвы в Иркутск, когда ему предложили новую должность в иркутском филиале. Близость к производственным объектам давала возможность общаться с коллегами, напрямую получать информацию и лично участвовать в производстве, говорит он.

– Сначала от предложения я испытал шок, – откровенно признался он. – Я родился в Новосибирске и в Москву приехал не для того, чтобы оттуда уехать еще дальше на восток. Но Иркутск – регион мне не чужой, мама из Усолья-Сибирского, там много родственников. В Иркутске приятно поразили расстояния. Это небольшой город, до работы из дома добираешься в два раза быстрее, чем в Москве. В городе есть много хороших мест для отдыха – залив Якоби, набережная у ледокола «Ангара», все рядом, обустроено, удобно. Для москвича вообще близость природы непривычна, а тут выезжаешь из города – и не в соседний город или даже в область, а на прекрасную дикую природу. Хочется остановиться, погулять в лесу.

Примерно так же рассуждает и Татьяна Серова, специалист по социальным проектам, которая тоже переехала в Иркутск из столицы:

– Мне предложили очень хорошую работу, и я согласилась – получила возможность участвовать в значимых соцпроектах. Когда ехала, знала только, что есть такой город около Байкала, и это очень соблазняло, ведь я никогда не была на востоке России, всегда хотела, и, когда выдалась возможность, решила ее не упускать. Уже знала, что такое маленькие города, смотрела стоимость жилья, транспортную доступность, на чем доехать до Байкала. Приехала, и первое впечатление – очень солнечный город после серой Москвы. В аэропорту села в такси, глазею по сторонам: яркое солнце, глубокое небо, красочный город. Уже успела побывать на Аршане, на Ольхоне, на Мамае, в Танхое. Не нравится только сильный мороз – точнее говоря, еще не привыкла.

En+ Group стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. Строительство головного офиса в центре Иркутска уже началось, само здание должно быть сдано во втором квартале 2022 года.

Идея устроить «реновацию населения» Сибири не нова, подчеркивают в журнале «Эксперт».

Первая волна экспансии была в далеком XVI веке, когда атаман Ермак Тимофеевич устроил первый сибирский поход по Каме, Иртышу и Оби, завоевывая Сибирское ханство. Вторая – крестьянская экспансия – связана со столыпинской аграрной реформой. Тогда на условиях передачи земель в собственность было переселено 2,5 млн крестьян, еще порядка 800 тыс. людей разных профессий переселились самостоятельно, на всеобщем энтузиазме. Строительство БАМа вызвало третью волну заселения Сибири. И вот теперь настало время четвертой волны.

Сейчас в Сибирском федеральном округе проживает 17 млн человек. Шойгу высказал идею построить три‒пять новых городов с численностью населения от 500 тыс. до миллиона человек. Это значит, что для четвертой волны заселения необходимо от 1,5 до 5 млн первопоселенцев.