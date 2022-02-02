Новикомбанк увеличил кредитно-гарантийный портфель предприятий малого и среднего бизнеса на 50% по итогам 2021

Кредитно-гарантийный портфель предприятий малого и среднего бизнеса в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, по итогам 2021 года вырос на 50% и превысил 20 млрд рублей. Приоритетом в привлечении клиентов сегмента МСП является наличие у них производственной кооперации с предприятиями высокотехнологических отраслей российской промышленности.

Новикомбанк реализует программу поддержки производственных предприятий малого и среднего бизнеса, постоянно развивая данное направление. Банк является участником программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП и Банка России. В 2021 году в рамках этой программы Новикомбанк предоставил льготные кредиты на сумму более 2 млрд рублей. В банке также разработана специализированная линейка кредитных продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса – исполнителей государственных контрактов.

Помимо кредитования, Новикомбанк предлагает субъектам МСП такие услуги, как банковские гарантии, страхование залогового имущества, хеджирование валютных рисков, конверсионные операции. Клиенты могут дистанционно самостоятельно управлять счетами, производить платежи в режиме реального времени, получать выписки, а также предоставлять в банк платежные документы без посещения офиса. В Новикомбанке действует специальное предложение для компаний - участников госзакупок. Банк предлагает услугу по начислению процентов на остаток средств на спецсчете, которые используется для обеспечения заявки участия в торгах.

Ежегодно Новикомбанк расширяет взаимодействие с региональными фондами развития малого и среднего предпринимательства. В 2021 году соглашения о сотрудничестве были заключены с 20 региональными фондами.

«Средний и малый бизнес играет все большую роль в российской экономике, поэтому для Новикомбанка работа с клиентами этого сегмента является важным стратегическим направлением. Мы предлагаем высокое качество банковского сервиса, комплексные ценовые условия с подбором оптимального продуктового предложения, скорость в принятии решений. Среди клиентов Новикомбанка в сегменте МСП - преимущественно производственные компании. С каждым годом их число увеличивается, что свидетельствует об уверенном развитии российской промышленности», - прокомментировал Денис Есипенок, директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка.