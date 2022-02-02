Прокуратура направила в суд дело о контрабанде древесины на сумму более 70 млн рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей Иркутской области, которые обвиняются в контрабанде древесины и обналичивании денежных средств.

– Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2017-2020 гг. двое жителей г. Зимы и неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, приобрели, хранили и переработали в целях сбыта незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериала хвойных пород объемом не менее 12 тыс. куб. м на сумму свыше 70 млн. рублей. Незаконно заготовленную древесину обвиняемые в рамках заключенных международных контрактов экспортировали в иностранные государства.

Кроме того, участники преступной группы в 2019 году легализовали полученные от иностранного партнера при совершении контрабанды 6,6 млн. рублей, зачислив указанную сумму на расчетные счета фирм «однодневок».

В настоящее время уголовное дело направлено в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.