«Известия»: Продажи водки в России выросли до 5 литров на человека за год

Потребление легально купленной водки на душу населения в России в 2021 году выросло на 2%, до 5 л на человека, сообщили «Известия» со ссылкой на расчеты Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА). Организация использовала данные ЕГАИС и сведения о численности населения РФ по итогам 2020 года. Общие объемы реализации всей алкогольной продукции в РФ выросли на 0,7% и составили 982,3 млн дал.

По мнению экспертов, росту потребления алкоголя способствуют кризисные ситуации, в том числе пандемия, когда население уделяет внимание именно этому напитку.

В тройку лидеров по продажам водки в расчете на одного человека входят Сахалинская, Магаданская области и Чукотка — 11,9, 10,9 л и 10,5 л соответственно.



А вот иркутяне стали пить водки меньше. Как сообщал Росстат, в первом квартале 2021 года горячительные напитки в регионе потребляли на 7% меньше, чем в прошлом году. В торговой сети «Слата» подчеркивают, что фокус интереса иркутян смещается к более качественному и дорогому алкоголю. Это подтверждает структура продаж алкоголя в новогодние праздники 2021-2022, отметила руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.