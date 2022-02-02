Половина иркутян опасается за здоровье из-за новой волны коронавируса

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, вызывает ли у них опасения возможная новая волна коронавируса, и какие меры защиты здоровья сотрудников предпринимаются у них на работе.

Почти половина жителей Иркутской области испытывает беспокойство за здоровье свое и близких (47%). 8% опасаются, что из-за очередной волны могут снизиться их доходы, еще столько же видят риски, что вырастут расходы. При этом довольно много и тех, кто не испытывает никаких страхов (44%).

Среди мер по борьбе с распространением Covid-19, которые сейчас применяются на работе, иркутяне чаще всего отмечают дезинфекцию рук и поверхностей (55%), измерение температуры всем сотрудникам (47%), необходимость оставаться дома при первых признаках ОРВИ (45%). 37% отметили, что для допуска в офис обязательно наличие вакцинации, а 31% находятся на рабочем месте только в масках и респираторах. В вариантах ответов также фигурируют вакцинация, установка рециркуляторов, переход на полностью удаленную работу, оплата такси за счет работодателя, тестирование на ковид при отсутствии сотрудника в офисе более пяти дней.

Что касается такой меры, как перевод сотрудников на удалённый режим работы, в связи с ухудшением прогнозов по эпидемиологической обстановки, то изменение графика подтвердили 14% опрошенных, еще 12% сообщили, что итак работали удаленно или в гибридном формате, однако, у 74% иркутян режим работы не поменялся, среди них большинство – сотрудники производства, водители и логисты, а также работники из сферы продаж.