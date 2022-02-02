Коммунальная авария произошла у ТЦ «Город мастеров» в Иркутске

Вода разлилась на улице Шевцова. На магистральных улицах Сурнова и Рабочего Штаба воды нет, рассказали SIA.RU в мэрии.

«До полного устранения аварии отключено холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах, шести частных домах и двух административных зданиях. Сети горячего водоснабжения работают в штатном режиме», – пояснила глава Правобережного округа Иркутска Татьяна Эдельман.

Специалисты МУП «Водоканал» отключили участок сети, определяют место повреждения. Тротуары на улице Николаева не подтоплены. В устранении последствий аварии задействованы автогрейдер, два КАМАЗа и погрузчик.

Администрация Иркутска просит жителей отказаться от поездок по улицам Николаева и Шевцова в районе повреждения до его устранения.