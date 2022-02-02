Olkhon Ice Fest 2022: стали известны финалисты отборочного этапа международного конкурса ледовых скульптур

Главным событием фестиваля Olkhon Ice Fest на Байкале является международный конкурс ледовых скульптур, который в этом году стал этапом чемпионата мира по ледовому искусству. Участие в отборочном этапе приняли более 45 команд со всей России и стран мира, в финал прошли восемь. В феврале 2022 года они приедут на Байкал, чтобы воссоздать свои скульптуры на площадке фестиваля.

В этом году тематика конкурса “Из глубины веков” посвящена истории культур народов Сибири, загадкам культурного кода наших предков. В отборочном этапе конкурса приняли участие команды со всей России – от Хабаровска до Сочи, из разных стран – Казахстана, Монголии, Ирана. Оргкомитет фестиваля ознакомился с 60 эскизами ледовых скульптур, каждая из которых является размышлением мастера над заданной темой.

В результате члены жюри и оргкомитета отобрали восемь команд финалистов, которые уже 14 февраля приступят к работе над ледовыми скульптурами. Работа мастеров продлится до 19 февраля: у мастеров есть пять дней на то, чтобы довести свои скульптуры до идеального состояния. 19 февраля во время церемонии открытия фестиваля Olkhon Ice Fest будут озвучены победители конкурса.

В конкурсе ледовых скульптур примут участие следующие команды:

Скульптуру с названием “Оттаявшая легенда” представит команда “Сарматы”, Лев Брюханов (г. Сергиев Посад), Мария Соловатова (г. Ижевск). Композиция посвящена чуду Скифо-сибирского Пазырыка. Пазырыкский мир являет нам один из удивительных ликов скифо-сибирского, а точнее — алтайского «звериного стиля», декоративно-утонченного и изящного. Его темпераментность, динамика, пластичность, убедительная образность поражает и восхищает. Победители международных конкурсов в России и за рубежом (лед, снег, бетон, металл) Скульптуру “Из века в век” представит команда Сергея и Алены Корольковых, г. Сочи. В основу композиции заложен смысл силы духа и священной охоты, знаменитый древний промысловый календарь охотника, который был найден на территории Республики Коми и относится к концу 1 началу 2 тысячелетия нашей эры. Скульптуру “Эпишура” представит команда Spirit, Алексей Татаринов и Кирилл Кривощеков (г.Пермь). Композицию “Черное и белое” создаст команда “Изольда”, Савинов Александр Владимирович и Ваваева Мария Сегеевна (г. Екатеринбург). Если кормить только одного из них - будет голодать другой, и второй станет неконтролируемым. И черное, и белое - часть чего-то большого, глубокого, и ты можешь слушать эти голоса из глубины. Это и есть жизнь. Скульптуру с названием “Сон шамана” представит команда ”Мама-анархия”, Цой Данил Вячеславович и Тёкин Илья Вадимович, (г. Хабаровск).В скульптурной композиции изображено комлание шамана, что является мостом с духами и потусторонним миром. Скульптуру “Дух воды Эбэ Хотун” представит команда “Модут”, Аргуновы Василий и Анатолий, Якутия. Скульптуру “Чудь” представит команда “KAMA”, Васюков Алексей Николаевич и Верт Максим Геннадьевич, (г. Пермь). Скульптуру “Из Хунну” создаст участник из Монголии, Tsagaan Munkh-Erdene.

Справка. Olkhon Ice Fest - это масштабный Фестиваль, который проходит в самом сердце Байкала, на острове Ольхон. Ольхон - единственный обитаемый остров на Байкале. Ежегодно он привлекает сотни тысяч туристов уникальной природой и невероятной энергетикой. В 2022 году Olkhon Ice Fest пройдет в третий раз с 13 по 26 февраля. Первый фестиваль стал победителем национальной премии Russian Event Awards в номинации лучшее туристическое событие в сфере культуры.