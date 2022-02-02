Волонтеров набирают в проект #МыВместе в Приангарье

Это будут помогать медицинским учреждениям, мобильным пунктам вакцинации и кол-центрам, рассказали SIA.RU в администрации области.

Присоединиться к проекту и уточнить вопросы можно по телефону: 8 (3952) 20-35-37.

Так, с 31 января 2022 года добровольцы вышли помогать при работе единой областной горячей линии 122. Предварительно тремя региональными министерствами (минздравом, минмолодежи, минобром) проведено обучение более 100 волонтеров, которые отвечают жителям области по телефону на общие вопросы, касающиеся получения медицинской помощи во время пандемии коронавируса.

В добровольческую деятельность активно включены студенты образовательных учреждений высшего образования: ИГУ, БГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС, ИрГАУ, а также члены общественных и волонтерских организаций региона.