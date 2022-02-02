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1 365 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Число больных резко выросло в Усть-Илимске (+91) и Ангарске (+90).

Общее число больных в регионе на 2 февраля – 173 826.

Лидер по приросту среди регионов области – Иркутск (+723). Далее идет Усть-Илимск (+91) и Ангарск (+90). На четвертом месте по приросту Иркутский район (+69).

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Ранее губернатор Иркутской области заявил об обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в регионе. В ближайшее время в Приангарье скорректируют работу все служб и ведомств. «Немало жалоб на работу «горячих линий». Да, я понимаю, количество звонков зашкаливает. Нагрузки запредельные. Надо искать выход. Нельзя допустить, чтобы человек в конечном итоге не дозвонился или не получил ответ на свой вопрос, – подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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