Приобрести недвижимость в этом году хотели бы 35% россиян

Сервисы Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, хотели бы жители России купить недвижимость в этом году, и как они планируют это делать.

Более трети опрошенных (35%) рассказали, что хотели бы купить недвижимость до конца 2022 года.

52% респондентов отметили, что желают приобрести квартиру. 37% участников исследования указали, что планируют покупку дома, а 2% – апартаментов. Еще 6% опрошенных задумались о покупке земельного участка, а 3% – коммерческой недвижимости.

Также 52% опрошенных на приобретение недвижимости планируют взять кредит или оформить ипотеку. 31% респондентов рассказали, что планируют покупку на личные накопления. 3% участников исследования отметили, что возьмут в долг у друзей или родственников.

В варианте «Другое» 14% респондентов чаще всего указывали, что пока не решили, на какие средства хотели бы купить недвижимость.

Почти четверть опрошенных жителей России (22%) хотели бы купить новое жилье в Москве. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург, а 6% участников исследования – Сочи. 4% участников исследования также указали на привлекательность Краснодара для приобретения недвижимости, а 3% опрошенных выделили Новосибирск. По 2% респондентов желают приобрести недвижимость в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде.

По 1% опрошенных выделили для себя Тюмень, Ростов-на-Дону или Уфу.

В варианте «Другое» 46% опрошенных жителей России чаще всего указывали города Московской области (Чехов, Раменское и др.), Крыма, а также Геленджик, Анапу и другие города черноморского побережья.

В каком городе вы бы хотели купить недвижимость?

Москва 22% Санкт-Петербург 12% Сочи 6% Краснодар 4% Новосибирск 3% Екатеринбург 2% Нижний Новгород 2% Тюмень 1% Ростов-на-Дону 1% Уфа 1% Другое 46%

«В недавнем исследовании мы выяснили, что стабильность для соискателей стала важнейшим фактором при выборе новой работы. В городах Сибири, Урала и Дальнего Востока на Работа.ру можно легко найти предложения крупнейших российских компаний, которые обеспечат желаемую финансовую и карьерную устойчивость. Этим и объясняется возросший интерес к приобретению недвижимости в указанных регионах – стабильная работа поможет быстрее достигнуть поставленной цели покупки собственного жилья. При этом, мы видим, что сохраняется и повышенный интерес к недвижимости в столицах и прибрежных городах, которые привлекают соискателей климатом, экологией или карьерными возможностями», – отметила Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.