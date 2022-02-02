В Иркутской области начала вакцинация подростков от COVID-19

В конце января в регионе началась вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

– Пока в регион поступила первая партия вакцины «Спутник-М» — 1680 комплектов. Она двухкомпонентная, как и обычный Спутник, но состав адаптирован для детского организма. Пока поставить прививку можно только в поликлиниках. Если будет необходимость — подключим альтернативные пункты вакцинации, – подчеркнул глава региона.



При этом детям от 15 до 17 лет не нужно разрешение родителей на эту процедуру, решение о вакцинации он могут принять самостоятельно.