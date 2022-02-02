Постоянный cash-back от more.tv – клиентам Банка «Приморье»

Банк «Приморье» переводит совместную акцию с онлайн-сервисом more.tv на постоянную основу: теперь держатели карт Банка смогут получить доступ к увлекательному видео-контенту на more.tv с выгодой 20%.

Онлайн-сервис more.tv представляет широкий выбор сериалов, фильмов и развлекательных шоу, весь контент главных российских телеканалов в одном месте и совершенно бесплатно. С подпиской на more.tv клиентам доступно ещё больше контента: собственные сериалы и шоу; эксклюзивные зарубежные премьеры; российские сериалы до эфира на ТВ; самые зрелищные турниры UFC; хиты мирового кино и любимая телевизионная классика без рекламы; трансляции популярных эфирных и платных телеканалов.

Получить доступ к огромной базе видео-контента сервиса more.tv можно с помощью подписки. А при оформлении подписки на карту Банка «Приморье» клиентам доступен cash-back 20%.

Как получить cash-back :

Зарегистрировать любую действующую дебетовую карту Банка «Приморье» на сервисе more.tv;

Оплатить картой подписку на more.tv на период от 1 месяца;

Получать cash-back 20% по итогам каждого оплаченного месяца.

Заказать выбранную дебетовую карту можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86.

При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. В Банке «Приморье» выпускаются карты следующих платежных систем: Visa, Мир, UnionPay.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».