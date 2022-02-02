Лед на Байкале все еще не сформировался

Сохраняется риск провала людей и техники в озеро, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

На сегодняшний день ледовая обстановка на Байкале ещё не позволяет открыть ледовую переправу на остров Ольхон, отвечающую требованиям безопасности. Толщина льда на Малом Море в проливе Ольхонские ворота составляет от 20 до 40 сантиметров, в заливах достигает 50-60 сантиметров.

В Листвянке период становления льда в активной фазе. Толщина льда варьируется от 15 до 30 сантиметров. Местами ледовое поле неравномерное, наблюдаются торосы. В Слюдянском районе на озере Байкал лёд толщиной 5-17 сантиметров, местами наблюдается выход воды на поверхность льда.