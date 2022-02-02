Банка Солидарность объявил об акции для держателей банковских платежных карт UnionPay

Банк Солидарность сообщил, что с 01.02.2022г. по 30.04.2022г. держатели карт UnionPay Банка Солидарность при оплате товаров на OZON.ru и поездок на Яндекс.Go получат кешбэк в размере 20%.

Держатели карт UnionPay (кроме Cobadge UnionPay/МИР), совершившие в период акции оплату картой в интернет магазине Ozon и/или мобильном приложении Ozon и/или оплату такси в «Яндекс Go» на сумму не менее 7 000 руб. накопительным итогом, получают кешбэк в размере 20% от суммы покупки, но не более 5 000 руб. за каждый календарный месяц в период действия акции. Выплата осуществляется только за те периоды начисления кешбэк, в которых выполнялось условие акции.

Оформить карту UnionPay можете по ссылке.

Подробности акции по ссылке.