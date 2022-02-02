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Банк «Союз» продлевает акцию для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус»

Банк «Союз» информирует о продлении срока действия акции для клиентов – участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 28 февраля 2022 года. Клиенты банка смогут получить до 5000 бонусных баллов на свой бонусный счет программы лояльности.

Для участия в акции, физическому лицу достаточно иметь банковскую карту банка «Союз», выпущенную в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус».

В рамках акции осуществляется начисление бонусных баллов на следующих условиях, в следующем объеме:

  • Участнику Акции начисляется дополнительно 5% бонусными баллами на бонусный счет от суммы чека при совершении расходной операции в следующих МСС, формирующих категорию «Супермаркеты»:

 

МСС код Описание
5797 Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты)
5298 Продуктовые интернет-магазины
5411 Бакалейные магазины, супермаркеты
5412 Гибридные супермаркеты
5422 Продажа свежего и мороженого мяса
5441 Кондитерские
5451 Продажа молочных продуктов в розницу
5462 Булочные
5499 Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные
5715 Оптовые продавцы алкоголя
5921 Магазины с продажей спиртных напитков навынос

 

  • Суммарный размер начисления бонусных баллов в период Акции в категории «Супермаркеты»:

 

Тип карты Суммарный оборот по Карте в месяц до 30 000 руб. Суммарный оборот по Карте в месяц от 30 000 руб.(включительно) 
Карта Digital     6,5% 7%
Карта World  6,5% 7%
Карта Black Edition 8% 8%


 

Максимальная сумма начисления дополнительных бонусных баллов по акции составляет 5000 бонусных баллов в месяц. Максимальная сумма начисления за одну расходную операцию составляет 3000 бонусных баллов.

Акция может быть прекращена про решению банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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