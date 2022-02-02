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Банк "Союз" расширил ассортимент бонусной витрины для пользователей программы лояльности

Банк "Союз"  сообщил  о подключении к программе лояльности  новы партнеров – это известные крупные бренды, существенно расширяется ассортимент подарочных сертификатов, которые можно приобрести в обмен на бонусные баллы.

Теперь на бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты М.Видео — одной из крупнейших розничных сетей по объёмам продаж электроники и бытовой техники в России, Холодильник.ру — российского интернет-магазина, специализирующегося на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства,  Spotify  — стримингового сервиса, позволяющего легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты.

Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице Бонусной витрины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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