Банк "Союз" расширил ассортимент бонусной витрины для пользователей программы лояльности

Банк "Союз" сообщил о подключении к программе лояльности новы партнеров – это известные крупные бренды, существенно расширяется ассортимент подарочных сертификатов, которые можно приобрести в обмен на бонусные баллы.

Теперь на бонусной витрине банка доступны подарочные сертификаты М.Видео — одной из крупнейших розничных сетей по объёмам продаж электроники и бытовой техники в России, Холодильник.ру — российского интернет-магазина, специализирующегося на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства, Spotify — стримингового сервиса, позволяющего легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты.

Полный список сертификатов наших партнеров доступен на главной странице Бонусной витрины.