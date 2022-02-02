Банк УРАЛСИБ сообщил о завершении срока действия пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный», «Максимум», «Весь мир (ВЭД)»

Банк УРАЛСИБ сообщил, что в соответствии с действующими Тарифами РКО ЮЛ/ИП срок действия архивных пакетов услуг ограничен и составляет: «Начни с нуля!» - до 01.06.2022, «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный», «Максимум», «Весь мир (ВЭД)» - до 01.03.2022 (подробная информация – в разделе 1.1 «Пакеты услуг. Архив» Тарифов).

Клиенты, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в рамках вышеуказанных архивных пакетов услуг, по окончании оплаченного периода действия пакета услуг будут автоматически переведены на обслуживание по новым пакетам услуг (раздел 1 «Пакеты услуг») в следующем порядке:

начиная с 01.03.2022 г: пакет услуг «Бизнес-старт» — на пакет услуг «Пора расти», пакет услуг «Кассовый» — на «Оптимальный», пакеты услуг «Платежный» и «Максимум» — на «На высоте», пакет услуг «Весь мир (ВЭД)» — на «ВЭД».

2. начиная с 01.06.2022 г:

пакет услуг «Начни с нуля!» на «Старт»

До наступления указанного срока Вы можете по своему усмотрению перейти на другой пакет услуг путем оформления заявления на изменение пакета услуг в системе ДБО или офисе банка.

С Тарифами вознаграждений за услуги для ЮЛ и ИП можно ознакомиться на информационных стендах в офисах банка или на официальном сайте.

Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников банка или по бесплатному телефону 8 800 700-77-16.