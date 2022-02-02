Газпромбанк повысил доходность по накопительным счетам

Газпромбанк с 1 февраля повысил ставки по накопительным счетам. Повышение составило 0,25-0,5 п.п.

По счету «Трать и копи», который в первую очередь интересен клиентам с активными покупками по карте Газпромбанка, максимальная ставка теперь составляет 10% годовых. Для получения такой доходности нужно подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить - для получения 10% годовых от 50 000 рублей, для получения 9,5% годовых - от 15 000 до 49 999 рублей. Надбавка за покупки в рамках «Процент+» выплачивается на остаток до 1,5 млн рублей. При ежемесячных тратах от 100 000 рублей, клиент может получить максимальную доходность на остаток до 10 млн рублей.

По счету «Управляй процентом», который предусматривает надбавку за пополнения счета, максимальная ставка составила также 10% годовых. Такая ставка применяется в первые два расчетных периода (календарных месяца) для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней отсутствовали действующие договоры срочных банковских вкладов и договоры банковских счетов. При этом надбавки к базовой процентной ставке за пополнение счета в указанный период не применяются.

С третьего расчетного периода доходность зависит от суммы пополнения счета. Клиенты, которые ежемесячно с 1 по 10 число предыдущего календарного месяца вносят на счет от 150 тыс. рублей, могут получить 8,25% годовых. При внесении суммы от 15 000 до 74 999 рублей – 7,75% годовых, а при внесении 75 000-149 999 рублей – 8% годовых.

Максимальная ставка 10% годовых, а также процентная ставка с учетом надбавки действуют, если в расчетном периоде клиент держит на счете минимальный остаток до 1,5 млн рублей включительно. На сумму свыше 1,5 млн рублей применяется базовая процентная ставка в размере 6,75% годовых.

Максимальная ставка по продукту «Накопительный счет» увеличена до 7,75% годовых. На данном счете должен быть минимальный остаток 5000 рублей в расчетном периоде, других дополнительных условий и ограничений не предусмотрено.

Оформить накопительные счета можно дистанционно, подав заявку на сайте Газпромбанка, действующим клиентам - также в мобильном приложении. Узнать подробную информацию и ознакомиться с тарифами можно на сайте. Подробные условия программы «Процент+» указаны также на сайте.