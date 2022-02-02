10 клиентов Газпромбанка получили денежный приз на погашение кредита на общую сумму 7,4 млн рублей

Газпромбанк подвел итоги акции «Декабрьский приз», проведя розыгрыш денежных призов среди заемщиков. Десять клиентов, оформивших кредит наличными в декабре 2021 года, выиграли в общей сложности более 7,4 млн рублей. Максимальная сумма приза составила 1,8 млн рублей. Победителями стали клиенты из девяти разных регионов России. Вознаграждение уже переведено на их банковские счета, открытые в Газпромбанке.

Участники акции «Декабрьский приз»* оформили в ее рамках в Газпромбанке кредит наличными в период с 1 по 30 декабря 2021 года. Каждый заемщик, участвовавший в акции, автоматически получал уникальный номер для розыгрыша, а выбор победителя проводился с помощью генератора случайных чисел. Размер денежной выплаты каждого победителя рассчитывался по формуле** на основе суммы общей задолженности по кредитному договору (неуплаченные начисленные проценты за пользование и сумма кредита).

«Мы решили провести акцию «Декабрьский приз» именно в преддверии Нового года, когда хочется верить в чудеса, и они действительно случаются. Поздравляю победителей с такой счастливой новостью! Это наш новогодний подарок, которым мы хотим показать, что на деле поддерживаем клиентов и стремимся выстраивать с ними доверительные отношения», — отметил Первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.

* Условия проведения маркетинговой акции «Декабрьский приз»

** Денежная выплата победителям рассчитывается по формуле: сумма общей задолженности по кредитному договору, деленная на 65%, где сумма задолженности определяется на дату выплаты вознаграждения по кредитному договору, участвующему в акции.