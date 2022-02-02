Примсоцбанк укрепил свои позиции в рейтинге "Медиалогии" за 2021 год

По итогам 2021 года Примсоцбанк занял 35 место в медиарейтинге российских банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».



Отметим, самыми растиражированными инфоповодами в 2021 году стали новости о том, что клиенты Примсоцбанка теперь могут снимать в банкоматах банка "Открытие" до 100 тысяч рублей, карты «Мир» от можно добавить в Apple Pay, а также о том, чтоFitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу банка и путешествии блогера Альберта Северного.



Напомним, по данным портала Бробанк, пресс-служба Примсоцбанка стабильно входит в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб, а по данным портала Finmarket также занимает 35 место в медиарейтинге российских банков. Стоит заметить, что на протяжении последних лет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков.



Напомним, традиционно рейтинг Медиалогии строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 72 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ и блогов.