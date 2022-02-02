Кредитный портфель малого бизнеса Райффайзен Банка вырос на 20%

Кредитный портфель малого бизнеса в Райффайзен Банке по итогам 2021 года вырос на 20%. Это стало результатом значительного упрощения кредитования для предпринимателей: каждый третий клиент, обратившийся за кредитом в банк, получает решение только по анкете. Это действует на любой вид кредита для бизнеса для сумм менее 20 млн руб.

Ранее Райффайзен Банк также объявил о доступности кредитов для ИП в мобильном банке Райффайзен Бизнес Онлайн. В декабре 2021 года малый бизнес оформлял 11% кредитов в приложении.

«Финансовые решения для предпринимателей становятся все проще и доступнее, и уже 35% наших клиентов для получения кредита достаточно только заполнить онлайн-анкету . В этом году мы ставим перед собой цель сделать клиентский путь еще более легким и интуитивным», — прокомментировала Юлия Турбанова, заместитель руководителя управления по работе с малым бизнесом Райффайзен Банка.

Подробнее о решениях Райффайзен Банка для малого бизнеса можно узнать на сайте.