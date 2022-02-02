Собственнику «Сильвермолла» в Иркутске не удалось добиться открытия ТРЦ через суд

Торгово-развлекательный центр «Сильвермолл» в Иркутске остается закрытым второй месяц – организация опечатали по решению суда из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Собственник – ООО «Интеграл-Девелопмент» – пытался обжаловать данное решение, однако сделать это не удалось, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

В настоящее время эксплуатация здания и парковки запрещена, ТРЦ могут посещать только люди, ответственные за устранения нарушений пожарной безопасности.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС.