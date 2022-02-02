Оборудование для майнинга в Иркутской области воруют ежедневно – полиция

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, полковник полиции Андрей Жбанов на пресс-конференции 2 февраля заявил, что в регионе в 2022 году кражи оборудования для майнинга происходят ежедневно. Озвученные на мероприятии данные опубликовал «Иркутскэнергосбыт».

В 2022 году устройства для добычи криптовалюты украли 51 раз, восемь преступлений были раскрыты. По данным правоохранителей, ранее, за 2021 год, в Приангарье было выявлено 344 случая краж майнингового оборудования, раскрыть удалось 54 из них.

Еще одной проблемой сферы добычи криптовалюты в регионе сейчас является нелегальный майнинг: в настоящее время, до данным «Иркутскэнергосбыта», на территории региона выявлено более 1200 случаев «серого» майнинга. Площадок для легального майнинга 60. Для регулировки деятельности майнеров в Приангарье предлагают ввести дифференцированный тариф, согласно которому при потреблении электричества выше нормы пользователю придется платить по повышенному тарифу.