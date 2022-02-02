Власти Иркутской области планируют ставить детям прививки от коронавируса в школах

Прививку от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М» сделали в Иркутской области 128 детей и подростков, сейчас их прививают по записи в поликлиниках, в перспективе ставить детям вакцину планируют в школах, сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в область поступило 1680 доз вакцины, они распределены по поликлиникам. В ближайшее время ожидается следующая партия. Для того, чтобы поставить вакцину, нужно предварительно записаться на процедуру по телефону.

«Детей до 15 лет прививают с согласия родителей или официальных представителей, а с 15 лет подростки могут самостоятельно принять решение о вакцинации», – рассказали власти.

Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировало Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. «Спутник М» предназначен для детей от 12 до 17 лет.