Иркутск вошел в десятку лучших городов для развития девелопмента

Аналитики консалтингового агентства GMK составили ТОП-10 лучших городов РФ для развития девелопмента, в этот список попал Иркутск, пишет Forbes.

«По оценке GMK, топ-10 лучших городов для развития девелопмента – это Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа, Тюмень, Красноярск, Краснодар, Пермь, Хабаровск и Иркутск. Одним из главных критериев этой оценки была стоимость квадратного метра на первичном рынке. В указанных городах она близка или превышает 100 000 рублей», – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, выросшие цены делают выход в регионы рентабельным, ведь федеральным игрокам интересны проекты с рентабельностью не ниже 20%. Обычно они выбирают проекты, где стоимость квадратного метра не ниже 120 000 рублей. При этом их прибыль составит порядка 24 000 рублей с каждого квадрата недвижимости.