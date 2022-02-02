Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным – Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что привитым от коронавируса при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом «омикрон», составляет от двух до пяти дней.