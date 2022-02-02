Жители Иркутской области из-за майнинга за год увеличили потребление электроэнергии в 4 раза

Директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов на пресс-конференции 2 февраля сообщил, что энергетики Приангарья зарегистрировали в 2021 году четырехкратный рост потребления электроэнергии населением по сравнению с 2020 годом из-за «серого» майнинга, пишет ТАСС.

«В целом за 2021 год выявлен по группе «население» четырехкратный рост потребления относительно 2020 года. Если понаблюдать за ценой основных криптовалют, то серьезнейший рост цены начался с ноября 2020 года и показал серьезные тенденции в 2021 году, плюс запрет [майнинга] в Китае. Эти факторы усугубили ситуацию, и четырехкратный рост относительно 2020 года мы видим», – сказал Вечканов.

Генеральный директор Байкальской энергетической копании Олег Причко подтвердил, что рост связан с майнигом. Говоря о масштабах его распространения, он сообщил, что только в первой половине января в Иркутск прибыли семь самолетов Боинг-737, которые были полностью загружены майнинговым оборудованием. «Сплошь идут фуры, перевозящие из Китая оборудование, ставшее не нужным там из-за запрета. Там стало много практически бесплатного оборудования, и оно мигрирует в Иркутскую область», – пояснил Причко.