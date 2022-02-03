На 58% больше налогов по итогам 2021 года заплатили налогоплательщики Иркутской области

В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за 2021 год поступило около 599 млрд рублей налогов и сборов. Это на 219 млрд рублей или почти на 58% выше уровня 2020 года. Основной прирост произошел за счет НДПИ.

В структуре доходов 66% составляет налог на добычу полезных ископаемых – 251 млрд рублей. Поступления НДПИ в федеральный бюджет на 136 млрд рублей или в два раза выше уровня 2020 года, сообщает ФНС. Основной объем прироста 135 млрд рублей приходится на налог на добычу нефти за счет роста средней цены на нефть, изменения параметров налогообложения добычи углеводородного сырья (отмены части льгот), а также постановки на учет нового налогоплательщика и получением им лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Иркутской области.

НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 28% доходов федерального бюджета или 105 млрд рублей.

В социальные внебюджетные фонды поступил 131 млрд рублей страховых взносов или 110% к 2020 году, в том числе в ПФР 97 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 24 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 10 млрд рублей. Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 380 млрд рублей или 64%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 201 млрд рублей или 34%, в том числе в доходы местных бюджетов – 31 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Иркутская область вошла в топ-10 регионов России с высоким экономическим потенциалом. Оценка формировалась на основе трех ключевых критериев – зарплата в регионе, прибыль предприятий, налоговые отчисления. По всем показателям в Иркутской области наблюдается позитивная динамика.