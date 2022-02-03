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Подвид омикрона выявили в России

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Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.

«Линия ВА.3 в Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», – сказала она.

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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