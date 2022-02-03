Годовая инфляция в России ускорилась до 8,82%

Неделей ранее она составляла 8,64%, сообщает ТАСС.

«За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен на 28 января составил 8,82% в годовом выражении», – отмечается в обзоре Минэка.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,14% против 0,18%, оказав сдерживающее влияние на динамику цен вместе с сектором туристических и регулируемых услуг, где цены выросли на 0,14% после 0,18% неделей ранее. При этом цены на продукты питания выросли на 0,31% против 0,21% неделей ранее при удорожании плодоовощной продукции на 1,14% (+0,87% неделей ранее).

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.