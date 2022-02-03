Биткоина на 1,5 млрд долларов вывели с бирж 2 февраля

Это крупнейший отток криптовалюты с сентября 2021 года, сообщает РБК.

Прошлая неделя стала рекордной по оттоку биткоинов с криптобирж, по данным аналитической компании Santiment. В последние дни января с торговых платформ вывели более 40 тыс. BTC, стоимость которых на 2 февраля оценивается в $1,5 млрд.

Статистика вывода биткоинов с бирж на прошлой неделе неоднозначная, утверждает CEO Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, не стоит говорить о том, что с торговых платформ выведено большое количество биткоинов.

«Данные не совсем верные. На одних биржах отток, действительно, был больше. Но на других криптовалюты зашло больше», – отметил эксперт.

По мнению Подоляна, биткоин должен пройти через еще одну волну снижения.

Затем пробить глобальную нисходящую трендовую. Также эксперт посоветовал внимательно следить за ситуацией на американском фондовом рынке, поскольку криптовалюта сейчас следует за ним.