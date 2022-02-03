ФАС предлагает производителям сахара сдержать цены

Служба предлагает ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли, сообщают «Известия».

По словам экспертов, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства этого товара и закрытием заводов. Впрочем, в Минсельхозе сообщили, что перебоев в поставках нет, а площади посевов под сахарную свеклу увеличены.

По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, мера может оказаться эффективной в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может привести к снижению числа производителей на рынке и конкуренции.

«Производитель хочет продать свой продукт по высокой цене. Чтобы он цены не поднимал, нужна конкуренция. Но при таком регулировании цен конкуренция будет снижаться», – считает эксперт.

Напомним, что цена за 1 кг сахарного песка в 2020 году достигла пикового значения за последние 12 лет, составив 164,5 рублей за килограмм. В 2021-м она снизилась до 112 рублей за кг. Тогда правительство приняло меры по сдерживанию цен на сахар и масло, продлевать их на 2022 год не стали.