Количество активных пользователей социально-платежных карт Новикомбанка выросло на 59%

По итогам 2021 года количество пользователей социально-платежных карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, увеличилось на 59%. Карта используется не только как удобный платежный инструмент, но и для реализации социальных бонусов, предоставленных Ростехом, его партнерами и самим банком.

В прошедшем году банк заключил несколько соглашений о реализации проекта «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» с предприятиями высокотехнологичных отраслей. В частности, на полях международного форума «Армия-2021» к проекту присоединились такие компании, как: АО «Национальная авиационно-сервисная компания» (НАСК), АО «Рязанский Радиозавод», АО «РТ-Регистратор» и другие.

Новикомбанк выпускает карты в соответствии с потребностями своих партнеров. Так, для работников Объединенной авиастроительной корпорации в 2021 году были изготовлены кобрендовые социально-платежные карты с уникальным дизайном – изображением нового авиалайнера МС-21.

«Социально-платежная карта — главный продукт в розничной линейке Новикомбанка. Как видно из названия, ее функционал гораздо шире, чем у обычного пластика. Карта, в первую очередь, является инструментом адресной поддержки рабочих, которые трудятся на предприятиях Ростеха. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия, чтобы клиенты оценили преимущества этого решения – постоянно расширяем функционал карты за счет новых сервисов, запускаем выгодные акции», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Социально-платежная карта работника Ростеха разработана банком совместно с экспертами Госкорпорации в 2018 году. Все карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платежной системы «Мир». По картам Новикомбанка предоставляется пять бонусных сервисов: собственные программы Новикомбанка «Кэшбэк» и «Бонусы», кешбэк за товары от товаропроизводителей, программы лояльности «Привет, Мир!» и «Город».

К преимуществам социально-платежной карты Новикомбанка также относится современный и удобный мобильный банк. Держателям карт доступен полный перечень финансовых онлайн-услуг: можно сделать перевод, дистанционно открыть вклад, купить иностранную валюту, подать заявку на кредит и многое другое. Банк подключен к системе быстрых платежей, благодаря чему в мобильном приложении можно переводить деньги в другие банки без комиссии. Для сотрудников, проживающих в Москве, карта «Мир» выпускается со встроенным приложением «Тройка» — это уникальное решение включает в себя функции банковской и транспортной карты.

Социально-платежная карта используется также для реализации корпоративных программ на предприятиях Госкорпорации Ростех. Это медицинское и санаторно-курортное обслуживание, негосударственное пенсионное обеспечение.

Отдельно стоит отметить жилищную программу, которую Ростех осуществляет совместно с Новикомбанком. Она заключается в том, что работодатель компенсирует проценты или первоначальный взнос на ипотеку, а Новикомбанк предоставляет максимально льготные условия кредитования как в части процентных ставок, так и в части требований к заемщикам.

О преимуществах использования социально-платежной карты эксперты Новикомбанка рассказывают работникам промышленных предприятий на семинарах по финансовой грамотности. В 2021 году такие просветительские мероприятия посетило более четырех тысяч человек в девяти российских городах.