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Количество регистраций прав на недвижимость в Иркутской области выросло на 50% по итогам 2021 года

Активность на рынке недвижимости Приангарья в 2021 году сохранялась на очень высоком уровне. Так, в регионе зарегистрировало более 816 тысяч прав и ограничений прав на объекты недвижимости. По сравнению с 2020 годом количество оформленных прав на недвижимость выросло на 50%, сообщает Управление Росреестра.

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За прошедший год жители Иркутской области подали более 49 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, из них более 27 тысяч в электронном виде, более 4,5 тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из них более 1,8 тысячи в электронном виде.

При этом в 2021 году средний фактический срок государственной регистрации прав составил 2 дня, что в два раза меньше срока, установленного законом. По заявлениям, поданным в электронном виде, срок проведения процедуры не превышал одного дня.

«Электронное взаимодействие на сегодняшний день является самым перспективным направлением деятельности Росреестра, поскольку повышается удобство и качество услуг. Подать электронное заявление можно в любое удобное время. При подаче документов в электронном виде сокращается не только срок оказания услуги, но и уменьшается ее стоимость», - поясняет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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