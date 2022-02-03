ОПЕК одобрила увеличение нефтедобычи в марте до 400 тысяч баррелей в день

Завершилась 25-я министерская встреча ОПЕК.

Она прошла в видеоформате 2 февраля. На заседании участники объединения одобрили увеличение добычи нефти в марте на 400 000 баррелей в сутки.

«Подтвердить план добычи и решение о корректировке в сторону повышения общего объема ежемесячной добычи на 0,4 млн баррелей в день в марте 2022 года», – говорится в итогах заседания ОПЕК.

Напомним, что в среду мониторинговый комитет альянса предлагал нарастить добычу. В него входит Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан.