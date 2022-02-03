Власти прокомментировали закрытие хлебзавода в Усть-Илимске

Министерство труда и занятости Иркутской области прокомментировало ситуацию о скором закрытии хлебзавода в Усть-Илимске (ИП Мамонтов Л.Ю «Усть-Илимск Хлеб»). Информация об этом появилась в начале февраля в СМИ.

На запрос Центра занятости населения Усть-Улимска, индивидуальный предприниматель сообщил:

– Компания прекратила производство хлебобулочных изделий, на предприятии числится 41 человек, в том числе три пенсионера, но решение о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем не принято, – говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает об обязательстве предпринимателя при сокращении численности работников в письменной форме не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий сообщить об этом в органы службы занятости, а в случае, если речь идёт о массовом увольнении, – не позднее чем за три месяца.

Напомним, завод в Усть-Илимске закрывается из-за тяжелого финансового состояния. Предприятие более 7 млн рублей должно работникам, имеется долг и перед налоговой. Владелец предприятия Леонид Мамонтов обратился к мэру Усть-Илимска с просьбой закрыть хлебокомбинат.