ВТБ предложил блокировать переводы на счета мошенников

Речь идет о счетах-дропперах, сообщают Ведомости.

Сейчас, когда мошенники получают доступ к счетам банковских клиентов, они сначала выводят деньги на счета дропперов в других кредитных организациях, а затем обналичивают украденное. Остановить подобные операции банки не могут, даже если подобный «посреднический» счет уже выявлен и заблокирован.

Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную «заморозку» похищенных средств и их возврат владельцу.

Ввиду этого ВТБ предлагает лишить дропперов возможности снимать деньги с заблокированных счетов. С подобной инициативой согласны как участники рынка, так и представители органов власти, однако пока на практике она не реализуется.