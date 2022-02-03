Азиатско-Тихоокеанский банк предложил новый вклад «Добро пожаловать» под 9,5% годовых

С 1 февраля 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новый вклад «Добро пожаловать». Вклад рублевый со сроком 182 или 367 дней. Сумма открытия – от 50 000 руб.

Максимальная процентная ставка достигает 9,5% годовых. Процентные ставки начисляются по периодам: 90 дней и оставшийся период выбранного срока. Вклад можно пополнить в первые 90 дней с даты открытия. Выплата процентов начисляется в конце срока.

«При выборе вклада каждый человек обращает внимание на основные условия, которые соответствуют его потребностям. Это высокая ставка, оптимальный срок, возможность пополнения. Вклад «Добро пожаловать» – дружеский вклад от АТБ с высоким процентом – именно то, что вам нужно. Welcome!» – прокомментировала директор Департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ Василина Винниченко.

Вклад распространяется на «новых клиентов» – клиентов, оформляющих на свое имя первый срочный вклад в банке, либо клиентов, не имеющих в банке действующего вклада/накопительного счета за период с 1 июня 2021 года. Также возможности вклада доступны для «действующих клиентов» (вкладчиков) с новыми денежными средствами, поступившими в банк на дату открытия вклада.

Открыть вклад можно в любом офисе Банка. Подробнее о вкладе «Добро пожаловать» – по ссылке.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.