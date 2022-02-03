Альфа-Банк сообщил клиентам о возможности получить ипотеку на Циане по сниженной ставке

Альфа-Банк стал партнером Циан.Ипотеки, подключившись к крупнейшему технологичному сервису по поиску недвижимости Циан.

Пользователи Циан могут подать заявку на ипотеку в Альфа-Банке сразу на сайте cian.ru, получив эксклюзивные условия со скидкой до 0,4 п.п.

Сервис Циан.Ипотека доступен как на сайте, так и в мобильном приложении Циан. После заполнения анкеты по параметрам ипотечного кредита пользователь циана сможет продолжить оформление заявки в личном кабинет заемщика и подать документы на ипотеку.

Артем Иванов, руководитель департамента развития залогового кредитования Альфа-Банка поделился: «Сотрудничество с Циан направлено на обеспечение потребностей наших клиентов. Мы все уже привыкли получать многие услуги в одном окне, тоже нас ждет в ипотечном кредитовании. В результате таких совместных проектов пользователи экономят время при подготовке к оформлению кредита и/или выбору банка, и имеют возможность получить решение по ипотеке на более выгодных условиях».